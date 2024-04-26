«Варламов против Пелевина?»: Шеф-редактор «Букмейт» о фаворитах «Большой книги»

«На самом деле "Большую книгу" не всегда дают исключительно большим авторам. Например, Пелевин при всей его значимости в русской литературе ни разу не получал первое место, он один раз был в тройке, дважды был Сорокин. Я прочитал около 30% книг, попавших в длинный список. Пока наиболее масштабным, интересным и крупным текстом мне кажется роман "Одсун" Алексея Варламова. Но проблема в том, что Варламов уже два раза получал "Большую книгу", а точнее входил в тройку. Если ему вновь дадут премию, это будет немножечко странно, хотя такие прецеденты были. Басинский получал два раза, Водолазкин - три раза и Юзефович - три раза. Конечно, технически такое бывает», - сказал Мильчин.

При этом он усомнился, что главный приз получит роман «Тоннель» Яны Вагнер.

«Что касается Яны Вагнер, то с одной стороны, безусловно, это одна из самых ярких новинок этого года, но чаще всего все-таки жанровые вещи, в которых есть такой детективный триллерный сюжет, остросюжетные тексты редко попадают в первую тройку победителей "Большой книги"», - пояснил собеседник НСН.

Ранее Мильчин говорил НСН, что уже много лет ждет новый роман Яны Вагнер. Сама писательница, по роману которой «Вонгозеро» сняли сериал «Эпидемия», призналась «Радиоточке НСН», что «Тоннель» - это самая страшная из всех ее книг.

