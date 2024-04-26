«Варламов против Пелевина?»: Шеф-редактор «Букмейт» о фаворитах «Большой книги»
Константин Мильчин отметил роман «Одсун» Алексея Варламова, усомнившись, что его вновь наградят на фоне «нуля» первых мест Виктора Пелевина.
«Большие писатели» далеко не всегда получают премию «Большая книга», объяснил в интервью НСН шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин.
Национальная литературная премия «Большая книга» ранее объявила длинный список номинантов XIX сезона, выбрав 50 произведений. В их числе, в частности, «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина и сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди».
«На самом деле "Большую книгу" не всегда дают исключительно большим авторам. Например, Пелевин при всей его значимости в русской литературе ни разу не получал первое место, он один раз был в тройке, дважды был Сорокин. Я прочитал около 30% книг, попавших в длинный список. Пока наиболее масштабным, интересным и крупным текстом мне кажется роман "Одсун" Алексея Варламова. Но проблема в том, что Варламов уже два раза получал "Большую книгу", а точнее входил в тройку. Если ему вновь дадут премию, это будет немножечко странно, хотя такие прецеденты были. Басинский получал два раза, Водолазкин - три раза и Юзефович - три раза. Конечно, технически такое бывает», - сказал Мильчин.
При этом он усомнился, что главный приз получит роман «Тоннель» Яны Вагнер.
«Что касается Яны Вагнер, то с одной стороны, безусловно, это одна из самых ярких новинок этого года, но чаще всего все-таки жанровые вещи, в которых есть такой детективный триллерный сюжет, остросюжетные тексты редко попадают в первую тройку победителей "Большой книги"», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Мильчин говорил НСН, что уже много лет ждет новый роман Яны Вагнер. Сама писательница, по роману которой «Вонгозеро» сняли сериал «Эпидемия», призналась «Радиоточке НСН», что «Тоннель» - это самая страшная из всех ее книг.
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