«Мои пацаны в надежных руках»: Писатель Подшибякин об экранизации «Последнего дня лета»

Писатель Андрей Подшибякин в интервью НСН рассказал, что ждет от экранизации своего романа «Последний день лета» и почему не стоит его сравнивать с сериалом «Слово пацана».

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films ранее объявили о работе над экранизацией романа «Последний день лета», мистической истории о ростовских подростках из 1990-х. Отмечается, что над сценарием работает Павел Тетерский, другие подробности о картине пока не разглашаются.