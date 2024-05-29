Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

Причина смерти артиста не называется. Умер Фролов 7 мая.

Фролов сыграл больше чем в 20 фильмах и сериалах. Широкому зрителю артист известен по своим ролям в «Следствие ведут Знатоки» и «Кин-дза-дза».

Фролов родился в городе Шахты. Он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и Театре-студии «Драматург».

