Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

На 77 году жизни ушел из жизни советский и российский актер Валерий Фролов, говорится на сайте портала «Кино-театр.ру».

Умер актер из «Государственной границы» Богдан Козак

Причина смерти артиста не называется. Умер Фролов 7 мая.

Фролов сыграл больше чем в 20 фильмах и сериалах. Широкому зрителю артист известен по своим ролям в «Следствие ведут Знатоки» и «Кин-дза-дза».

Фролов родился в городе Шахты. Он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и Театре-студии «Драматург».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ФильмСмертьАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры