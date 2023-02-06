«Всё услышите»: Шевчук рассказал о работе над новыми песнями

Ранее стало известно, что группа ДДТ собрала 15,2 миллиона рублей на новый альбом «Творчество в пустоте. Часть 2». Завершившуюся на днях кампанию поддержали 5437 раз, только CD версий альбома было предзаказано 1133 копий. До рекорда первой части пластинки этот сбор не дотянулся: тогда сумма составила 25 миллионов рублей. Шевчук рассказал, что лично подпишет 2,5 тысячи пластинок.

«Это не был краудфандинг на запись альбома. Мы не ходили с протянутой рукой, это был заказ на выпуск пластинок. Всем ребятам, которые купили альбом, высылаем его по почте. Послезавтра будем 2,5 тысячи дисков подписывать, желать добра и мира. Такая работа. Жить как-то надо, концертов нет», - сказал Шевчук.