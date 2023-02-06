«Всё услышите»: Шевчук рассказал о работе над новыми песнями

Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал НСН, что лично подпишет 2,5 тысяч пластинок с новым альбом «Творчество в пустоте. Часть 2».

Музыкант, фронтмен ДДТ Юрий Шевчук заявил НСН, что группа получила заказ на 2,5 тысяч пластинок с новым альбомом «Творчество в в пустоте. Часть 2».

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Ранее стало известно, что группа ДДТ собрала 15,2 миллиона рублей на новый альбом «Творчество в пустоте. Часть 2». Завершившуюся на днях кампанию поддержали 5437 раз, только CD версий альбома было предзаказано 1133 копий. До рекорда первой части пластинки этот сбор не дотянулся: тогда сумма составила 25 миллионов рублей. Шевчук рассказал, что лично подпишет 2,5 тысячи пластинок.

«Это не был краудфандинг на запись альбома. Мы не ходили с протянутой рукой, это был заказ на выпуск пластинок. Всем ребятам, которые купили альбом, высылаем его по почте. Послезавтра будем 2,5 тысячи дисков подписывать, желать добра и мира. Такая работа. Жить как-то надо, концертов нет», - сказал Шевчук.

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Собеседник НСН отметил, что сейчас пишет новые песни.

«О нашей с вами жизни. Всё услышите», - резюмировал Шевчук.

Ранее стало известно, что концерты ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые должны были состояться с 17 по 21 февраля, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам». Юрий Шевчук в беседе с НСН предположил, что концерты начнутся лишь после окончания спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:МузыкаРок-музыкаЮрий ШевчукДДТ
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