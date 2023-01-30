Юрий Шевчук: Отмены концертов не отменят новые песни ДДТ
Юрий Шевчук в эфире НСН сравнил отмены концертов у музыкантов с творчеством Ван Гога, у которого не было выставок при жизни, но это не мешало ему творить гениальные произведения искусства...
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью НСН рассказал, что активно пишет новые песни, несмотря на отмену концертов своей группы.
Накануне музыканты объявили, что концерты ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые должны были состояться с 17 по 21 февраля, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам». По мнению Шевчука, концерты начнутся лишь после окончания спецоперации.
«Мы готовы выступать, если разрешат, но это не от нас зависит. Я готовлю новые песни, скоро услышите, работаем, их нельзя ничем отменить. Возьмите художника-живописца, когда он сидит в мастерской, пишет картины, то его выставка, это как у нас концерт. Если же выставок нет у художника, то это, конечно, очень плохо, но, например, у Ван Гога их почти не было, а он же писал, причем писал гениально... Так и мы, пишем свои песни, тут то же самое», - сказал НСН Шевчук.
По мнению лидера ДДТ, отмена концертов группы напрямую связана со сроками спецоперации, при этом все сроки возвращения музыкантов на сцену туманны:
«Отмена наших концертов напрямую связана с происходящими событиями, спецоперацией и положением в стране. Состоятся ли концерты в Питере и Москве? Ну откуда я знаю, я тоже могу спросить, когда спецоперация закончится?» - отметил Шевчук.
Юра-музыкант традиционно пожелал всем «добра и мира», и признался, что каждый день молится о наступлении мира.
Ранее, в начале декабря Шевчук рассказал НСН, чем его группа занимается в отсутствие концертов, и предрек мощный культурный взрыв после завершения событий вокруг Украины.
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