«Все помнят ее слезу!»: Журова об ожиданиях от фильма «Роднина»

Фильм «Роднина» научит зрителей человеческим принципам, при этом его не надо сравнивать с другими спортивными байопиками, заявила в интервью НСН олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Биографический фильм «Роднина», рассказывающий об истории успеха трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной выйдет на экраны кинотеатров 6 марта. Журова отметила, что вся страна помнит слезы Родниной после победы на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде 1980 года.