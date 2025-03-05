«Все помнят ее слезу!»: Журова об ожиданиях от фильма «Роднина»
«Роднину» не надо сравнивать с «Легендой №17» или «Движением вверх», сказала в эфире НСН Светлана Журова, отметив, что истории Кабаевой и Валиевой тоже могут быть интересны зрителям.
Фильм «Роднина» научит зрителей человеческим принципам, при этом его не надо сравнивать с другими спортивными байопиками, заявила в интервью НСН олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Биографический фильм «Роднина», рассказывающий об истории успеха трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной выйдет на экраны кинотеатров 6 марта. Журова отметила, что вся страна помнит слезы Родниной после победы на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде 1980 года.
«У нас снимают очень хорошие фильмы про спортсменов, они очень душевные, жизненные. Последний я смотрела про Яшина, он меня впечатлил. "Федя. Народный футболист" - тоже замечательный фильм. Каждый из них по-своему прекрасен. Я уверена, что и с "Родниной" будет то же. У нее и жизненные, и человеческие, и спортивные истории - все вместе переплетается. Я не люблю сравнивать фильмы, "Роднину" не надо сравнивать с "Легендой №17" или "Движением вверх", они разные. Каждый из этих фильмов несет свой посыл, и "Роднина" тоже. Не так просто на афише фильма нарисована ее слеза, потому что эту слезу до сих пор помнит вся страна», – сказала Журова.
При этом она не согласилась с мнением, что сегодняшним спортсменам не хватает человечности по сравнению со звездами прошлого.
«Есть фильмы и про более современных спортсменов - про Светлану Хоркину, про меня, про Лену Вяльбе, Сашу Попова, Сашу Карелина... Мы уже другое поколение, чем Роднина. Если снять фильм про Камилу Валиеву, например, это тоже будет интересно, это тоже жизненная история, Или про Алину Загитову, или про Алину Кабаеву – есть много историй, которые тоже могут быть очень интересными», - пояснила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Журова также подчеркнула, что спортивные байопики производят большое впечатление на детей.
«Спортивные байопики очень востребованы. Когда моему младшему сыну было 7 лет, мы смотрели с ним премьеру фильма "Движение вверх", и дети в зале кричали «Россия». Понятно, что там был Советский Союз, но когда забили победный трехочковый, весь зал, и дети в том числе, аплодировали и кричали "Россия!" Ему так понравилось, а потом он рассказывал, что в спортивном лагере они тоже смотрели такие фильмы. Для них это было очень значимо. Это человеческие истории настоящих, живых людей. Они учат всему, не только патриотизму, но и очень важным человеческим принципам», - заключила собеседница НСН.
Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не так с фильмом «Федя. Народный футболист» об одном из лучших футболистов в истории «красно-белых» Федоре Черенкове.
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