«Федор – это не приклеенные усы!»: Олег Романцев не хочет смотреть фильм о Черенкове

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью НСН объяснил, почему не хочет смотреть новый фильм об одном из лучших футболистов в истории «красно-белых» Федоре Черенкове.

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в российский прокат 31 октября. Его режиссером выступил бывший гендиректор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Николай Акелькин, над сценарием работали Акелькин и журналист Илья Казаков. Самого Черенкова в картине сыграл 35-летний актер Станислав Румянцев.