Актриса Стойилкович рассказала, как попала в сериал «Москва слезам не верит»
Тина Стойилкович, воплотившая главную героиню в сериале по мотивам фильма Владимира Меньшова, рассказала НСН о кастинге на роль, творческом процессе на съемочной площадке и знакомстве с Мариной Александровой.
Актриса Тина Стойилкович, сыгравшая одну из главных героинь в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается», в беседе с НСН отметила, что присоединилась к проекту одной из последних. При этом поиск артистки на эту роль продолжался около года.
В центре сюжета нового сериала Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» истории трех героинь - молодой мамы Ксюши (Тина Стойилкович), взбалмошной и мечтающей о муже-иностранце Маше (Мария Камова) и прилежной студентке медицинского Оле (Анастасия Талызина). Девушки переезжают в столицу в начале нулевых. На данный момент в онлайн-кинотеатре Wink доступно две серии.
Стойилкович призналась, что сложнее всего в процессе работы над ролью ей далось общение с ребенком, поскольку, в отличие от своей героини, в реальной жизни у нее еще нет опыта материнства. Однако актриса сумела найти подход к юному партнеру по съемкам, и между ними установились теплые отношения.
«Я пришла в проект одной из последних, за несколько месяцев до старта съемок. Мне сказали, что кастинг идет уже год. Жора Крыжовников и Ольга Долматовская на пробах спрашивали про мой жизненный опыт. Когда вся команда работает на тебя, тебе в хорошем смысле не приходится что-то задумывать заранее. Все настолько складно, ты знаешь сценарий, приходишь на площадку, и все абсолютно готовы работать и поддержать тебя. Это дает уверенность и чувство свободы. Для меня сложностью было лишь то, что я играю мать, но в жизни пока не мама. Мне был интересен опыт общения с ребенком, как сделать так, чтобы его не избаловать, и показать близость», - рассказала она.
Действие первых четырех серий разворачивается в нулевые, затем перед зрителем появятся повзрослевшие героини, которым судьба через 20 лет вновь предоставит шанс на счастье. Их на малом экране воплотят Марина Александрова, Валерия Астапова и Юлия Топольницкая. Изначально создатели проекта допускали, что взрослых героинь сыграют юные актрисы, но в итоге приняли другое решение. По словам Стойилкович, все началось с того, что режиссеры подобрали артистку на роль повзрослевшей Ксюши.
«Ко мне подошла Ольга и сказала: "Тина, я была на премии АПКиТ и увидела тебя. Увидела Ксюшу, только взрослую. Это Марина Александрова". Я начала думать, и с первого взгляда мы очень разные. Дальше я начала говорить об этом с теми, кто знал про проект. Все сказали: "Да, если задуматься, вы реально очень похожи". Когда позже я познакомилась с Мариной на премьере в Театре Наций, так стало тепло на душе от нее. Перед тем, как зайти в съемки, она мне написала письмо: "Маленькая Ксюша, я хочу тебе сказать, что ты такая молодец". Я сидела и ревела. Марина очень теплая, нежная», - отметила Стойилкович.
Ранее Мария Камова (Маш Милаш), для которой сериал Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской стал первой серьезной работой в кино, рассказала «Радиоточке НСН», что пробы на роль в ее случае растянулись на год. В процессе подготовки к проекту блогер начала ходить на курсы актерского мастерства, однако режиссеры попросили ее не делать этого, поскольку такой подход сглаживал эмоциональность.
