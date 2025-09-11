В центре сюжета нового сериала Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» истории трех героинь - молодой мамы Ксюши (Тина Стойилкович), взбалмошной и мечтающей о муже-иностранце Маше (Мария Камова) и прилежной студентке медицинского Оле (Анастасия Талызина). Девушки переезжают в столицу в начале нулевых. На данный момент в онлайн-кинотеатре Wink доступно две серии.

Стойилкович призналась, что сложнее всего в процессе работы над ролью ей далось общение с ребенком, поскольку, в отличие от своей героини, в реальной жизни у нее еще нет опыта материнства. Однако актриса сумела найти подход к юному партнеру по съемкам, и между ними установились теплые отношения.

«Я пришла в проект одной из последних, за несколько месяцев до старта съемок. Мне сказали, что кастинг идет уже год. Жора Крыжовников и Ольга Долматовская на пробах спрашивали про мой жизненный опыт. Когда вся команда работает на тебя, тебе в хорошем смысле не приходится что-то задумывать заранее. Все настолько складно, ты знаешь сценарий, приходишь на площадку, и все абсолютно готовы работать и поддержать тебя. Это дает уверенность и чувство свободы. Для меня сложностью было лишь то, что я играю мать, но в жизни пока не мама. Мне был интересен опыт общения с ребенком, как сделать так, чтобы его не избаловать, и показать близость», - рассказала она.