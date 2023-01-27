Все будет плохо: фильмы кинофестиваля «Сандэнс» погрузили в отчаяние
В США заканчивается «Сандэнс», крупнейший фестиваль независимого кино, первый киносмотр сезона. В воскресенье станут известны его победители. А пока самыми яркими его событиями стали пессимистические фантазии о будущем человечества, передает спецкор НСН Марина Латышева.
Авторское и жанровое кино с одинаковым интересом размышляют о грядущем. Вот, например, антиутопия «Pod Generation» британки Софи Бартез посвящена развитию самых необычных технологий. Действие происходит в недалеком будущем, в Нью-Йорке XXII века. Пара героев — корпоративная служащая и биолог. Она сторонница прогресса, работает в богатом офисе, продвигает новые устройства для облегчения жизни людей, например, дополнительные глаза на ножках, которые почему-то зовут Машами. Он работает дома, вырастил там целые джунгли и своим студентам рассказывает о необходимости возврата к природе. Однажды они захотят детей, и жена настоит на том, что делать это надо не привычным способом, а путем оплодотворения искусственной матки, которую отец и мать могут носить по очереди и помогать друг другу жить привычной жизнью.
Тут множество любопытных деталей, касающихся быта и дизайна мира будущего. Герои живут в таком умном доме, что порой дом позволяет себе воспитывать хозяев, например лишить их кофе, если они не проявляют к нему должного уважения. А расслабиться можно прямо в метро, где организованы специальные кабинки, погружающие пользователя в иллюзию пребывания на берегу моря. Визуально этот мир с его повсеместным скандинавским дизайном не слишком отличается от нашего. Что как бы намекает: недалек тот день, когда все эти Маши и роботы-психотерапевты появятся в реальности. И нам придется делать выбор, как поступать. Принимать ли предлагаемый комфорт или сопротивляться ему. Это не критика технологии, это критика нашего нездорового отношения к ней. Красивая фантазия с более или менее благополучным финалом (если и не победить зло, то убежать от него удастся, пусть даже только на время). В главных ролях звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и Чиветель Эджиофор из «12 лет рабства».
Настроения авторского кино более суровы. В одной из программ «Сандэнса» показали новый триллер Брэндона Кроненберга «Infinity Pool». Это кино о благополучном писателе и его красавице-жене, которые приехали отдохнуть в роскошный отель вымышленной бедной страны. Территория отеля огорожена несколькими рядами колючей проволоки, выходить за нее нельзя, да и не надо, ведь внутри все на самом высшем уровне. Однажды писателя окликает незнакомая девушка, которая оказывается его поклонницей, отдыхающей тут с мужем. Пары знакомятся и однажды решают выбраться за пределы роскошной резервации и поразвлечься. Но путешествие пойдет не по плану, когда по их вине погибнет местный житель. Писателя арестуют и предложат ему такое, что даже он с его профессиональной фантазией не мог бы вообразить. Фактически на этом островке отменили смерть - для тех, у кого есть деньги. И писателю этот мир понравится. Ведь деньги у него есть.
Брэндон Кроненберг известен не просто как сын знаменитого Дэвида Кроненберга, но как самобытный автор со своими взглядами на гибкость человеческой морали («Антивирус», «В чужой шкуре»). В главных ролях Александр Скарсгард, его могучая красота викинга только подчеркивает беспомощность его персонажа перед тюремщиками тех стран, где привычные законы и система прав человека не работают. А также Миа Гот, кажется, самая модная актриса современности. Ее открыл когда-то сам Ларс фон Триер, сняв в своей «Нимфоманке». А в прошлом году Гот стала королевой хорроров, появившись у Тая Уэста в дилогии «Х» и «Пэрл». Тема белого колонизатора на отдыхе уже традиционна для фестивалей (вспомнить хотя бы «Сафари» или «Рай: Любовь» Ульриха Зайдля). Но тут перед зрителем именно фантазия, острый взгляд на героя, вдруг оказавшегося в мире, где смерти нет, а значит можно все. С непременно безнадежным финалом — белый человек развращен и его ждет погибель, даже если физически он выживет.
Кинофестиваль «Сандэнс» проходит в городке Парк-Сити, штат Юта, с 19 по 29 января. Сегодня это крупнейший американский рынок для стриминговых компаний, так что его самые громкие премьеры непременно равно или поздно появляются в сетках онлайн-сервисов.
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