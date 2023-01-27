Все будет плохо: фильмы кинофестиваля «Сандэнс» погрузили в отчаяние

Тут множество любопытных деталей, касающихся быта и дизайна мира будущего. Герои живут в таком умном доме, что порой дом позволяет себе воспитывать хозяев, например лишить их кофе, если они не проявляют к нему должного уважения. А расслабиться можно прямо в метро, где организованы специальные кабинки, погружающие пользователя в иллюзию пребывания на берегу моря. Визуально этот мир с его повсеместным скандинавским дизайном не слишком отличается от нашего. Что как бы намекает: недалек тот день, когда все эти Маши и роботы-психотерапевты появятся в реальности. И нам придется делать выбор, как поступать. Принимать ли предлагаемый комфорт или сопротивляться ему. Это не критика технологии, это критика нашего нездорового отношения к ней. Красивая фантазия с более или менее благополучным финалом (если и не победить зло, то убежать от него удастся, пусть даже только на время). В главных ролях звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и Чиветель Эджиофор из «12 лет рабства».

Настроения авторского кино более суровы. В одной из программ «Сандэнса» показали новый триллер Брэндона Кроненберга «Infinity Pool». Это кино о благополучном писателе и его красавице-жене, которые приехали отдохнуть в роскошный отель вымышленной бедной страны. Территория отеля огорожена несколькими рядами колючей проволоки, выходить за нее нельзя, да и не надо, ведь внутри все на самом высшем уровне. Однажды писателя окликает незнакомая девушка, которая оказывается его поклонницей, отдыхающей тут с мужем. Пары знакомятся и однажды решают выбраться за пределы роскошной резервации и поразвлечься. Но путешествие пойдет не по плану, когда по их вине погибнет местный житель. Писателя арестуют и предложат ему такое, что даже он с его профессиональной фантазией не мог бы вообразить. Фактически на этом островке отменили смерть - для тех, у кого есть деньги. И писателю этот мир понравится. Ведь деньги у него есть.