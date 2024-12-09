Вполне «Оскар»: Шнейдеров предрек Борисову чудесное будущее
Юрию Борисову могут вручить "Оскар", при этом фильм «Анора» является обычным зрительским кино, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Российский актер Юрий Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Ранее Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора». Номинанты на премию были объявлены на YouTube в прямом эфире из Лос-Анджелеса. Вместе с Борисовым в этой категории представлены Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Эдвард Нортон («Никому не известный»).
«Если он столько всего получил, в том числе награду изысканного элитарного Каннского фестиваля, и шанс на Independent Spirit Awards, на «Золотой глобус» и на «Оскар», то у парня чудесное будущее. Просто чудесное абсолютно. Если «Анора» получила золотую ветвь, я вполне допускаю, что Борисов получит «Оскар». При этом мне кажется, что фильм «Анора» – это не фестивальная картина, а обычное мейнстримовское зрительское кино. История тупого раздолбая и обычной проститутки меня за душу не взяла. Поэтому меня фильм не впечатлил», - сказал Шнейдеров.
При этом он отметил, что политическая ситуация в мире не влияет на кинематограф и другие сферы культуры.
«Куча русских актеров, куча наград, и европейских, и американских… О какой недружественности вообще речь? На кинематограф политические веяния не распространяются. При этом не только на кинематограф: на театр, на музыку, на литературу», - добавил собеседник НСН.
Ранее издания «Variety» и «IndieWire» сообщили, что Юра Борисов может получить номинацию на главную кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Согласно прогнозу, россиянин может побороться за награду с американскими актерами Кираном Калкином из фильма «Настоящая боль», Гаем Пирсом из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензелом Вашингтоном из «Гладиатора-2».
Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН заявляла, что номинация Борисова на «Оскар» была бы оправданной, поскольку образ, представленный актером в «Аноре», более понятен для американской аудитории, чем персонаж Марка Эйдельштейна, передает «Радиоточка НСН».
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