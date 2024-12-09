Вполне «Оскар»: Шнейдеров предрек Борисову чудесное будущее

Российский актер Юрий Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора». Номинанты на премию были объявлены на YouTube в прямом эфире из Лос-Анджелеса. Вместе с Борисовым в этой категории представлены Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Эдвард Нортон («Никому не известный»).