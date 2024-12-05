Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Independent Spirit Awards

Список всех номинантов опубликован сайте премии. Борисов вошел в число претендентов на награду за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Вместе с ним за премию поборется его партнер по этому фильму Карен Карагулян. Другими претендентами на эту награду стали Адам Пирсон, Джоан Чэнь и Киран Калкин.

Independent Spirit Awards существует с 1984 года. С 2006 года лауреату вручается металлическая статуэтка в виде птицы, сидящей на столбе. Церемония награждения проходит в Санта-Монике, штат Калифорния накануне вручения «Оскаров». Тем самым, Independent Spirit Awards как бы противопоставляется наградам киноакадемии.

Ранее Юре Борисову предсказали номинацию на «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

