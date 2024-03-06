«Мемы и муки совести»: Выход «запретной» книги Маркеса назвали подарком фанатам

«Маркесу уже все равно, а старым фанатам это большой подарок. Да, незаконченное, да не доведенное автором до совершенства, да не везде логичное, но это все равно Маркес, и это важно. В предисловии, написанном наследниками, довольно подробно описана история книги: Маркес никак не мог дописать роман, потому что у него были проблемы с памятью, он запретил публиковать книгу. Наследники оправдываются: может Нобелевский лауреат из-за проблем с памятью не мог адекватно оценить книгу? Оставим муки совести наследникам, а себе - право насладиться этим текстом», - сказал Мильчин.

Он объяснил, чем отличаются книжные премьеры от кино, высказав мнение, что фразы из книг Маркеса хороши для создания мемов.

«Я думаю, что интерес к Маркесу в России хоть и не тот, что раньше, но все равно достаточно высок. Про него знают даже те, кто его не читал, про него слышали даже не читающие. И еще он мемичен: фразы из его книг хорошо подходят для создания мемов. Несмотря на некоторую схожесть, киноиндустрия и книжный рынок - это все-таки достаточно разные формы коммерческой активности. Скажем, производственные затраты блокбастера и бестселлера несовместимы. Но и форматы потребления разные, книга остается новинкой дольше, чем фильм», - заключил собеседник НСН.

Накануне в России вышел роман-катастрофа писательницы Яны Вагнер под названием «Тоннель». Ее дебютное произведение, роман «Вонгозеро» стал основой для создания сериала «Эпидемия», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

