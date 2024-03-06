«Мемы и муки совести»: Выход «запретной» книги Маркеса назвали подарком фанатам
Пока наследники писателя оправдываются за публикацию книги вопреки его воле, читатели будут наслаждаться текстом и разбирать его на мемы, сказал в эфире НСН Константин Мильчин.
Выход последней книги Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе» является большим подарком поклонникам его творчества, несмотря на нежелание писателя ее публиковать, заявил в интервью НСН шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин.
В России и других странах 6 марта прошла «мировая премьера» последней книги знаменитого колумбийского писателя. Сам Маркес не хотел публиковать этот роман, однако сыновья писателя решили вопреки воле отца обнародовать его спустя 10 лет.
«Маркесу уже все равно, а старым фанатам это большой подарок. Да, незаконченное, да не доведенное автором до совершенства, да не везде логичное, но это все равно Маркес, и это важно. В предисловии, написанном наследниками, довольно подробно описана история книги: Маркес никак не мог дописать роман, потому что у него были проблемы с памятью, он запретил публиковать книгу. Наследники оправдываются: может Нобелевский лауреат из-за проблем с памятью не мог адекватно оценить книгу? Оставим муки совести наследникам, а себе - право насладиться этим текстом», - сказал Мильчин.
Он объяснил, чем отличаются книжные премьеры от кино, высказав мнение, что фразы из книг Маркеса хороши для создания мемов.
«Я думаю, что интерес к Маркесу в России хоть и не тот, что раньше, но все равно достаточно высок. Про него знают даже те, кто его не читал, про него слышали даже не читающие. И еще он мемичен: фразы из его книг хорошо подходят для создания мемов. Несмотря на некоторую схожесть, киноиндустрия и книжный рынок - это все-таки достаточно разные формы коммерческой активности. Скажем, производственные затраты блокбастера и бестселлера несовместимы. Но и форматы потребления разные, книга остается новинкой дольше, чем фильм», - заключил собеседник НСН.
Накануне в России вышел роман-катастрофа писательницы Яны Вагнер под названием «Тоннель». Ее дебютное произведение, роман «Вонгозеро» стал основой для создания сериала «Эпидемия», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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