«Хорошо с садовником»: В Лондоне рассказали о «пробелах» британцев в Пушкине и Булгакове

«Роман Булгакова "Мастер и Маргарита" высоко ценят в Англии, как и его рассказы, при этом пьесы Булгакова "Бег" и "Дни Турбиных" менее известны. Пушкин теперь лучше известен, благодаря блестящему переводу "Онегина" покойного Стенли Митчелла, но "Маленькие трагедии" мало кто знает, а "Бориса Годунова" знают только по опере Мусоргского. Чехов, конечно, уже давно популярен в Англии — он не проповедует, не обличает, не навязывает свои взгляды, англичанам хорошо в компании писателя-врача и садовника», - сказал Рейфилд.

Литературовед также рассказал, как начиналось его увлечение Достоевским, Тургеневым и Чеховым.

«Мальчиком я увлекся Достоевским и Тургеневым, когда у нас в 1950-х годах появились хорошие переводы в дешевых изданиях. Они сразу возбудили у меня и удовольствие, и удивление: читая Братьев Карамазовых, я недоумевал, как мог Достоевский встретиться с моим отцом и сделать из него старика Карамазова? Чехова же я по-настоящему полюбил, когда начал работать доцентом в Австралии: чтобы сплотить студентов и местных эмигрантов из России, мы поставили "Дядю Ваню". Несмотря на нашу любительскую неуклюжесть, публика так увлеклась игрой, что я понял, до какой степени Чехов гениален», - заключил собеседник НСН.

Дональд Рейфилд ранее рассказал НСН, что расследование слухов о существовании неизвестной дочери Антона Чехова привело его на кладбище в Сербии.