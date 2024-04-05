«Хорошо с садовником»: В Лондоне рассказали о «пробелах» британцев в Пушкине и Булгакове
В Великобритании знают роман «Мастер и Маргарита», при этом Пушкину помогли «прославиться» переводчик Митчелла и композитор Мусоргский, сказал в эфире НСН Дональд Рейфилд.
В Великобритании знают далеко не все известные произведения Чехова, Булгакова, Пушкина и Достоевского, объяснил в интервью НСН британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд.
6 апреля в Москве представят дополненное издание книги Рейфилда «Жизнь Антона Чехова», куда добавлена глава о предполагаемой дочери знаменитого писателя.
«Роман Булгакова "Мастер и Маргарита" высоко ценят в Англии, как и его рассказы, при этом пьесы Булгакова "Бег" и "Дни Турбиных" менее известны. Пушкин теперь лучше известен, благодаря блестящему переводу "Онегина" покойного Стенли Митчелла, но "Маленькие трагедии" мало кто знает, а "Бориса Годунова" знают только по опере Мусоргского. Чехов, конечно, уже давно популярен в Англии — он не проповедует, не обличает, не навязывает свои взгляды, англичанам хорошо в компании писателя-врача и садовника», - сказал Рейфилд.
Литературовед также рассказал, как начиналось его увлечение Достоевским, Тургеневым и Чеховым.
«Мальчиком я увлекся Достоевским и Тургеневым, когда у нас в 1950-х годах появились хорошие переводы в дешевых изданиях. Они сразу возбудили у меня и удовольствие, и удивление: читая Братьев Карамазовых, я недоумевал, как мог Достоевский встретиться с моим отцом и сделать из него старика Карамазова? Чехова же я по-настоящему полюбил, когда начал работать доцентом в Австралии: чтобы сплотить студентов и местных эмигрантов из России, мы поставили "Дядю Ваню". Несмотря на нашу любительскую неуклюжесть, публика так увлеклась игрой, что я понял, до какой степени Чехов гениален», - заключил собеседник НСН.
Дональд Рейфилд ранее рассказал НСН, что расследование слухов о существовании неизвестной дочери Антона Чехова привело его на кладбище в Сербии.
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