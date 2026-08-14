Советник президента РФ Елена Ямпольская призвала комплексно решить проблему теневого проката в России, взяв за основу опыт Белоруссии с принудительным лицензированием, ее слова приводят «Ведомости». По ее словам, подобный механизм предполагает принудительное лицензирование, что позволило бы использовать объекты авторского права без согласия правообладателя, но с обязательной выплатой. Войтинский отметил, что подобная практика в каком-то смысле оправдана, но незаконна.

«Для государства в этом есть логика. Для индустрии есть смысл, но использование контента остается незаконным. Смотря какие координаты мы выбираем: если живем одни на планете – все отлично, если есть кто-то еще – надо с ним договариваться. Государство просто обходится в теневой теме, а оно хочет получать за это деньги. Это вопрос власти и контроля государства. Людям без разницы, как смотреть эти фильмы. Они смотрят то, что привыкли смотреть. Отсутствие конкуренции расхолаживает. Снижаются планки, понятия добра и зла: что хорошо, что плохо, технично или нетехнично, грамотно или неграмотно. Одним словом – да, это плохо. Потому что в конкурентной среде ты растешь», - заявил он.

Ранее один из сценаристов фильмов «Притяжение», «Лед» и «Союз Спасения» Олег Маловичко в беседе с НСН допустил, что правообладатели зарубежного контента вряд ли согласятся с принудительным лицензированием теневого проката, потому такой механизм не будет эффективным.

