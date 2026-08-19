Путин: Следует готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО

После окончания специальной военной операции (СВО) многих вернувшихся бойцов нужно будет трудоустроить. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что с линии боевого соприкосновенияи придут люди «со здоровыми амбициями».

«Их и трудоустроить нужно... Это серьёзная работа, к которой надо заранее готовиться», - сказал глава государства, добавив, что решение связанных с СВО вопросов является ключевой задачей.

Ранее Путин утвердил закон о списании кредитных задолженностей для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрудоустройствоСпецоперацияВоеннослужащиеВладимир Путин

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