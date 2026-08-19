Путин: Следует готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО
После окончания специальной военной операции (СВО) многих вернувшихся бойцов нужно будет трудоустроить. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что с линии боевого соприкосновенияи придут люди «со здоровыми амбициями».
«Их и трудоустроить нужно... Это серьёзная работа, к которой надо заранее готовиться», - сказал глава государства, добавив, что решение связанных с СВО вопросов является ключевой задачей.
Ранее Путин утвердил закон о списании кредитных задолженностей для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умерла режиссер мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина
- Путин: Следует готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО
- Скончался барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд
- Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии уничтожением за попытки военной экспансии
- Путин: Складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления
- Не знают и не ходят? Почему очереди в ясли сократились почти в 50 раз
- В Республике Алтай после гибели туристки выдали доплицензии на отстрел медведей
- Самолет МЧС РФ направлен в Сербию для тушения природных пожаров
- Та же сказка: Войтинский сравнил «Человека-паука» с «Колобком»
- КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии побил рекорд пассажиропотока