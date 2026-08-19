Путин: Следует готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что с линии боевого соприкосновенияи придут люди «со здоровыми амбициями».

«Их и трудоустроить нужно... Это серьёзная работа, к которой надо заранее готовиться», - сказал глава государства, добавив, что решение связанных с СВО вопросов является ключевой задачей.

Ранее Путин утвердил закон о списании кредитных задолженностей для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».