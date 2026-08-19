Скончался барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд
Единственный безбородый участник оригинального состава американской блюз-рок-группы ZZ Top барабанщик Фрэнк Бирд умер в возрасте 77 лет.
В соцсетях коллектива уточняется, что музыкант скончался 17 августа в хосписе на своем ранчо в Ричмонде (штат Техас, США) в окружении членов семьи. Причина смерти не уточняется.
Билли Гиббонс, который остался единственным живым участником оригинального состава ZZ Top, заявил, что «потерял замечательного друга и соратника».
«А мир потерял одного из самых новаторских барабанщиков и настоящего сына Техаса. Именно его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы группа оставалась на вершине», - написал он.
Ранее бас-гитару Дасти Хилла из ZZ Top, который умер в июле 2021 года, продали на аукционе за почти $400 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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