Умерла режиссер мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина

«19 августа скончалась Нина Шорина - режиссёр, сценарист, актриса, художник, продюсер», - написал он в своих соцсетях.

Нина Шорина родилась 10 марта 1943 года в Москве. Уже в 1953 году она дебютировала в кино, сыграв Нюру в приключенческом фильме «Огни на реке». Также в её фильмографии такие кинокартины, как «Первое свидание», «А если это любовь?», «Спроси своё сердце», «Переводы с восточного» и другие.

В 1972 году Шорина пришла работать на «Союзмультфильм». Как режиссёр сняла такие мультфильмы, как «Незнайка в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета: Путь домой», «Сказка об очень высоком человеке», «Комната смеха».

Ранее в возрасте 65 лет умер художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

