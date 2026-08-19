Умерла режиссер мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина
Режиссёр мультфильмов «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета» Нина Шорина скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
«19 августа скончалась Нина Шорина - режиссёр, сценарист, актриса, художник, продюсер», - написал он в своих соцсетях.
Нина Шорина родилась 10 марта 1943 года в Москве. Уже в 1953 году она дебютировала в кино, сыграв Нюру в приключенческом фильме «Огни на реке». Также в её фильмографии такие кинокартины, как «Первое свидание», «А если это любовь?», «Спроси своё сердце», «Переводы с восточного» и другие.
В 1972 году Шорина пришла работать на «Союзмультфильм». Как режиссёр сняла такие мультфильмы, как «Незнайка в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета: Путь домой», «Сказка об очень высоком человеке», «Комната смеха».
Ранее в возрасте 65 лет умер художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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