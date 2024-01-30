Володин поздравил «Мосфильм» со 100-летним юбилеем
«Мосфильм», сохраняя и приумножая традиции, вносит значимый вклад в развитие киноискусства и культуры. Об этом говорится в поздравлении киноконцерна со 100-летним юбилеем от имени председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
Он пожелал киноконцерну ярких премьер и дальнейших творческих успехов. Володин отметил, что крупнейшая киностудия России прошла большой творческий путь, завоевав авторитет и признание.
Ранее сообщалось, что советская комедия «Джентльмены удачи» стала лучшей картиной, снятой на киностудии «Мосфильм». В 1972 году картину посмотрели 65 миллионов человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru