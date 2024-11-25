Медведев заявил, что новые вооружения на спецоперации изменили каноны войны
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие новых видов вооружений значительно повлияло на принципы ведения боевых действий, изменив тактику и стратегию современной войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.
По словам Медведева, наибольшее влияние на характер боевых операций оказали беспилотные летательные аппараты, однако схожие изменения наблюдаются и в применении другой техники, включая танки, самолеты и ракеты. Он отметил, что специальная военная операция на Украине стала подтверждением этих трансформаций.
По его словам, боевой опыт России в противодействии дронам и другим техническим инновациям станет ориентиром для всего мира. Медведев подчеркнул, что использование новых технологий уже повлияло на ведение военных действий, и эти изменения находятся под пристальным вниманием мирового сообщества.
Политик также отметил, что трансформация методов ведения боевых действий затрагивает не только текущую ситуацию на Украине, но и любые потенциальные вооруженные противостояния, передает «Радиоточка НСН».
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