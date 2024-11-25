Маск раскритиковал истребители F-35

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным.

По его словам, эти американские военные самолеты не имеют шансов на успех, так как являются универсалами, но требуют слишком много затрат. Также Маск выразил уверенность в том, что пилотируемые истребители теряют свою актуальность в целом, так как на смену приходят беспилотники.

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Ранее Нидерланды отправили два оставшихся истребителя F-16 в учебный центр в Румынии, завершая поставку всех 18 обещанных самолетов для подготовки пилотов, включая украинских. Учебный центр, расположенный в Румынии, ранее готовил только румынских летчиков, а теперь обучение проходят и украинские военнослужащие.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что первая партия F-16 уже отправлена на Украину, а остальные истребители будут доставлены в ближайшие месяцы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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