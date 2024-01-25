В Москве пройдут праздничные мероприятия к 100-летию «Мосфильма»
К 100-летнему юбилею киноконцерна «Мосфильм» на ВДНХ пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Отмечается, что празднование начнется 27 и 28 января в рамках международной выставки-форума «Россия». Так, посетители смогут посмотреть фильмы, которые стали классикой отечественного кино, — «Москва слезам не верит», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а также «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Кроме того, к просмотру будет доступна картина гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».
Также на ВДНХ организаторы обещают провести тематические мастер-классы и интересные викторины о кино. Завершающим этапом празднования будет трансляция торжественного концерта «Первые 100 лет. Юбилей киностудии «Мосфильм» 30 января.
Ранее сообщалось, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» анонсировал новую рубрику «Фильмы столетия» в честь юбилея киностудии «Мосфильм». В каждый последний четверг месяца планируется показывать лучший фильм киностудии от каждого десятилетия, передает «Радиоточка НСН».
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