СМИ: Глава ГУР Буданов может быть отправлен в отставку в декабре

В декабре могут возобновиться попытки отправить Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в отставку с поста главы Главного управления разведки Украины. Об этом сообщает NV со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, наиболее активно эту идею продвигают глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Поклад, в свою очередь, рассматривается как возможный кандидат на должность Буданова.

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Другой источник, близкий к президентской администрации, отметил, что некоторые действия и публичные высказывания Буданова, в частности поддержка повстанцев-туарегов в Африке и оборонные закупки в других странах, навредили имиджу Украины.

Буданов, по словам источников, не рассматривает возможность занять пост посла или возглавить СБУ после отставки. В пресс-службе СБУ опровергли слухи о назначении Поклада на должность главы ГУР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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