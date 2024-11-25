СМИ: Глава ГУР Буданов может быть отправлен в отставку в декабре

В декабре могут возобновиться попытки отправить Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в отставку с поста главы Главного управления разведки Украины. Об этом сообщает NV со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, наиболее активно эту идею продвигают глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Поклад, в свою очередь, рассматривается как возможный кандидат на должность Буданова.