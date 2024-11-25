СМИ: Киев пытается убедить Трампа в выгоде от продолжения поддержки Украины

Власти Украины ищут способы убедить Дональда Трампа в том, что поддержка страны принесет выгоду США, сообщает газета The Washington Post.

Ожидая возможные изменения в политическом курсе нового президента, официальные лица Украины и предприниматели разрабатывают стратегию для того, чтобы убедить Трампа в экономических и геостратегических преимуществах, которые Украина может предложить.

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По данным издания, Киев настаивает, что Украина — это не «благотворительность», а выгодная инвестиция, которая укрепит безопасность США и повысит их влияние на мировой арене. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для Трампа важно понимать, что относительно небольшие вложения в Украину могут сыграть ключевую роль в ослаблении военного потенциала России, а также в обеспечении лидерства США в глобальном масштабе.

Кроме того, Украина акцентирует внимание на своих природных ресурсах, таких как газ и литий, которые могут быть интересны для американских бизнесменов, в том числе для миллиардера Илона Маска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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