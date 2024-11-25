Прокурор США попросил прекратить дело против Дональда Трампа

Спецпрокурор США Джек Смит подал ходатайство с просьбой прекратить уголовное преследование Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и его возможной причастности к штурму Капитолия, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В нем указано, что министерство юстиции пришло к выводу о том, что конституционный запрет на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяется и на нынешнюю ситуацию.

Трамп займется переговорами по Украине с января

Смит отметил, что запрет носит обязательный характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательств.

Он также попросил суд прекратить дело без возможности обжалования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СудСШАДональд Трамп

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