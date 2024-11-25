Прокурор США попросил прекратить дело против Дональда Трампа
Спецпрокурор США Джек Смит подал ходатайство с просьбой прекратить уголовное преследование Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и его возможной причастности к штурму Капитолия, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В нем указано, что министерство юстиции пришло к выводу о том, что конституционный запрет на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяется и на нынешнюю ситуацию.
Смит отметил, что запрет носит обязательный характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательств.
Он также попросил суд прекратить дело без возможности обжалования, передает «Радиоточка НСН».
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