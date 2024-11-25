Бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Запорожской области
Бойцы Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что поисковые мероприятия проводились при помощи дронов в лесу поблизости от линии фронта совместно с представителями военной контрразведки.
В тайнике были обнаружены порядка 40 снарядов калибра 152 мм, гранаты с детонаторами, свыше 300 патронов различного калибра и два противотанковых гранатомета, изготовленные в странах НАТО.
Боеприпасы и оружие были ликвидированы специалистами инженерно-технического подразделения.
Ранее в Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США не готовы связывать крушение DHL в Литве с Россией
- СМИ: Глава ГУР Буданов может быть отправлен в отставку в декабре
- В Европе пообещали поддержать военную промышленность Украины
- Прокурор США попросил прекратить дело против Дональда Трампа
- Бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Запорожской области
- Маск раскритиковал истребители F-35
- Якубович со скандалом покинул шоу «Что было дальше»
- Италия исключила возможность отправки войск на Украину
- Захарова ответила Бауэру на заявления о превентивных ударах по России
- Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru