Бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Запорожской области

Бойцы Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Мариуполе обнаружен схрон с секретными документами минобороны Украины

Отмечается, что поисковые мероприятия проводились при помощи дронов в лесу поблизости от линии фронта совместно с представителями военной контрразведки.

В тайнике были обнаружены порядка 40 снарядов калибра 152 мм, гранаты с детонаторами, свыше 300 патронов различного калибра и два противотанковых гранатомета, изготовленные в странах НАТО.

Боеприпасы и оружие были ликвидированы специалистами инженерно-технического подразделения.

Ранее в Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
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