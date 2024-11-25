Якубович со скандалом покинул шоу «Что было дальше»

На видеоролике заметно, как Якубович спускается по лестнице, а за происходящим наблюдает комик Алексей Щербаков. «Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — заявил шоумен.

Щербаков спросил у артиста, согласится ли он поучаствовать в съемках еще раз, однако Якубович ничего не ответил собеседнику. Вернулся ли телеведущий на съемки и кто разместил запись в интернете, неизвестно.

Ранее телеведущему Александру Гордону стало плохо во время съемок передачи на Первом канале. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

