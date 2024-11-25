Якубович со скандалом покинул шоу «Что было дальше»
Российский телеведущий, народный артист России Леонид Якубович покинул со скандалом съемки выпуска шоу «Что было дальше». Видео размещено в официальном Telegram-канале ЧБД.
На видеоролике заметно, как Якубович спускается по лестнице, а за происходящим наблюдает комик Алексей Щербаков. «Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — заявил шоумен.
Щербаков спросил у артиста, согласится ли он поучаствовать в съемках еще раз, однако Якубович ничего не ответил собеседнику. Вернулся ли телеведущий на съемки и кто разместил запись в интернете, неизвестно.
Ранее телеведущему Александру Гордону стало плохо во время съемок передачи на Первом канале. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск раскритиковал истребители F-35
- Якубович со скандалом покинул шоу «Что было дальше»
- Италия исключила возможность отправки войск на Украину
- Захарова ответила Бауэру на заявления о превентивных ударах по России
- Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО
- Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
- Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье
- Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза
- В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник»
- Россиянин получил 2,5 года колонии за кражу рыбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru