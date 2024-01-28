«Джентльмены удачи» признали лучшей картиной «Мосфильма»
Советская комедия «Джентльмены удачи» стала лучшей картиной, снятой на киностудии «Мосфильм», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
Фильм «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серова занял первое место по числу зрителей. В 1972 году картину посмотрели 65 миллионов человек.
На втором и третьем месте находятся комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
По данным СМИ, телеканал ТНТ планирует снять ремейк «Джентльменов удачи» или «Бриллиантовой руки», передает «Радиоточка НСН».
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