СМИ: Премьер Ливана объявит о прекращении огня с Израилем в среду

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати может объявить о достижении соглашения о прекращении огня с Израилем в среду, сообщил РИА Новости источник в ливанских политических кругах.

По данным агентства, достигнуто соглашение, которое также включает в себя проведение президентских выборов в Ливане, которые не состоялись в конце 2022 года после завершения срока полномочий бывшего президента Мишеля Ауна.

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Из источников также стало известно, что любое нарушение условий соглашения со стороны одной из сторон может привести к срыву договоренностей и возобновлению боевых действий.

В понедельник израильский новостной портал Ynet сообщил, что после нескольких месяцев усилий США в качестве посредника, Израиль согласился на подписание перемирия с Ливаном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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