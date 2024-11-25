СМИ: Премьер Ливана объявит о прекращении огня с Израилем в среду

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати может объявить о достижении соглашения о прекращении огня с Израилем в среду, сообщил РИА Новости источник в ливанских политических кругах.

По данным агентства, достигнуто соглашение, которое также включает в себя проведение президентских выборов в Ливане, которые не состоялись в конце 2022 года после завершения срока полномочий бывшего президента Мишеля Ауна.