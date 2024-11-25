США не готовы связывать крушение DHL в Литве с Россией

США предоставляют Литве помощь в расследовании крушения грузового самолета DHL вблизи Вильнюса, но не готовы обсуждать возможную причастность России к инциденту. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон делится необходимой экспертизой, чтобы помочь литовским властям в расследовании. Кирби подчеркнул, что литовские органы будут информировать общественность по мере продвижения расследования.