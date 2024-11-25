США не готовы связывать крушение DHL в Литве с Россией

США предоставляют Литве помощь в расследовании крушения грузового самолета DHL вблизи Вильнюса, но не готовы обсуждать возможную причастность России к инциденту. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон делится необходимой экспертизой, чтобы помочь литовским властям в расследовании. Кирби подчеркнул, что литовские органы будут информировать общественность по мере продвижения расследования.

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На уточняющий вопрос о возможной связи инцидента с Россией, Кирби заявил, что США «определенно не готовы забегать вперед» в оценках происходящего.

Самолет DHL, следовавший из Лейпцига в Вильнюс, разбился в понедельник возле аэропорта. По данным FlightAware, в результате крушения погиб один из пилотов — гражданин Испании, трое других пострадавших, среди которых граждане Литвы и Германии, были госпитализированы. Литовские власти начали досудебное расследование. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис не исключил версию теракта, однако точных данных об этом пока нет, передает «Радиоточка НСН».

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