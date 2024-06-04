Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов вызовет обратный эффект
Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала предложение ввести дресс-код для артистов.
После скандала из-за вызывающего костюма певицы Ольги Бузовой, в котором она выступала 1 июня в Уфе, депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести для артистов дресс-код для выступлений. Соответствующее предложение депутат направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.
«Мне кажется, что какие-то ограничения вводить, что-то запрещать – это не совсем верно, потому что это все должно быть на совести каждого человека, на предпочтении. Как считает артист выходить на сцену нужным, так он и должен выходить, потому что это артист. Осуждать никого ни в коем случае не имеет смысла», - сказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».
Вдобавок балерина обрушилась с критикой на физическую форму Бузовой, заявив, что «это жесть».
Накануне Бузова попросила прощения после своего выступления в откровенном наряде на концерте в Уфе, который прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. Это произошло после появления новости о том, что следователи в Башкирии собирались изучить жалобы пользователей социальных сетей, которых возмутил откровенный наряд певицы, передает RT.
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