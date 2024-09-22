Волочкова призналась, что обращалась к психологу
Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что обращалась к психологу, сообщает YouTube-канал «Амина Centr».
Скандальная репутация балерины, как она сама утверждает, никак ее не задевает. Но к психологу Анастасия все-таки обращалась.
«Я никак не отношусь ни к каким психологам, потому что они все у меня бывали дома. Я пыталась с одной пообщаться. Говорили все в один голос одно: "Вы сама психолог для кого угодно"», - призналась балерина.
Артистка добавила, что считает себя хорошим человеком, она никому ничего не должна и предпочитает жить среди живых людей, а не «интернетского быдла».
Ранее Волочкова заявила о намерении продать 20 своих квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием жилья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова призналась, что обращалась к психологу
- Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет в нынешней президентской гонке
- Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром
- Экс-капитан сборной Украины Тимощук продал футболку «Зенита» ради помощи курянам
- Стали известны подробности акта вандализма на могиле Маслякова
- Группа «Ария» представила концертный фильм
- Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Невшехир
- В России в два раза вырос спрос на актеров
- СМИ: Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
- Болгар раскрыла подробности отношений с Дуровы в прошлом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru