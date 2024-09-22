Волочкова призналась, что обращалась к психологу

Скандальная репутация балерины, как она сама утверждает, никак ее не задевает. Но к психологу Анастасия все-таки обращалась.



«Я никак не отношусь ни к каким психологам, потому что они все у меня бывали дома. Я пыталась с одной пообщаться. Говорили все в один голос одно: "Вы сама психолог для кого угодно"», - призналась балерина.

Артистка добавила, что считает себя хорошим человеком, она никому ничего не должна и предпочитает жить среди живых людей, а не «интернетского быдла».

Ранее Волочкова заявила о намерении продать 20 своих квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием жилья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

