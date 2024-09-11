Волочкова объяснила решение избавиться от 20 квартир в Астрахани

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что решила продать 20 своих квартир в Астрахани, так как устала заниматься их содержанием. Об этом сообщил «Пятый канал».

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Волочкова отметила, что квартиры достались ей от экс-супруга, однако за недвижимость она была вынуждена судиться.

«Меня человек просто обманул. Я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав их, я даже четвертой части не получила, что отдавала ему», — посетовала балерина.

Ранее покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье обратилась в суд с иском к артистке.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Шоу-бизнесАстраханьНедвижимостьКвартирыАнастасия Волочкова

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