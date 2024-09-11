Волочкова объяснила решение избавиться от 20 квартир в Астрахани
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что решила продать 20 своих квартир в Астрахани, так как устала заниматься их содержанием. Об этом сообщил «Пятый канал».
Волочкова отметила, что квартиры достались ей от экс-супруга, однако за недвижимость она была вынуждена судиться.
«Меня человек просто обманул. Я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав их, я даже четвертой части не получила, что отдавала ему», — посетовала балерина.
Ранее покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье обратилась в суд с иском к артистке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru