Волочкова решила судиться из-за пенсии
Российская балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд, поскольку ей не выплачивают положенную балеринам пенсию. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Балерина заявила, что до сих не оформила выплаты, хотя должна была бы получать пенсию уже несколько лет.
Волочкова заявила, что уже обращалась в Пенсионный фонд: вместо положенных по закону 15 лет она отработала уже 30 лет. Балерина добавила, что она хотела бы решить ситуацию мирным путем, однако пока сделать это не получается.
Ранее Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду.
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