Волочкова решила судиться из-за пенсии

Балерина заявила, что до сих не оформила выплаты, хотя должна была бы получать пенсию уже несколько лет.

Волочкова заявила, что уже обращалась в Пенсионный фонд: вместо положенных по закону 15 лет она отработала уже 30 лет. Балерина добавила, что она хотела бы решить ситуацию мирным путем, однако пока сделать это не получается.

Ранее Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду.

