Воденников вспомнил советское детство с «Томом и Джерри»
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в беседе с НСН вспомнил, как воспринимался популярный мультфильм советскими детьми.
Полнометражный мультфильм «Том и Джерри», премьера которого состоялась 25 февраля, стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные.
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в беседе с НСН сравнил советские мультфильмы с «Томом и Джерри».
«Когда я был маленьким, а это было очень давно, я помню, показывали очень редко по телевидению «Том и Джерри». Это было событием, потому что мы – советские дети – видели только «Чебурашку и Крокодила Гену» или «Бременских музыкантов». А «Том и Джерри» – это совсем другая культура, совершенно другая подача, иной рисунок, самое главное, что это была еще и другая идеология. Мультфильм «Ну, погоди!», конечно, в чем-то подражал этому, но все равно не то. Интересно будет посмотреть, что сделали сейчас в эпоху политкорректности и всего остального», – сказал он.
В свою очередь, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в этом мультфильме всегда звучал хороший джаз, благодаря которому, по мнению музыканта, российский джаз стал конкурентоспособным.
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