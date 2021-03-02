Воденников вспомнил советское детство с «Томом и Джерри»

«Когда я был маленьким, а это было очень давно, я помню, показывали очень редко по телевидению «Том и Джерри». Это было событием, потому что мы – советские дети – видели только «Чебурашку и Крокодила Гену» или «Бременских музыкантов». А «Том и Джерри» – это совсем другая культура, совершенно другая подача, иной рисунок, самое главное, что это была еще и другая идеология. Мультфильм «Ну, погоди!», конечно, в чем-то подражал этому, но все равно не то. Интересно будет посмотреть, что сделали сейчас в эпоху политкорректности и всего остального», – сказал он.

В свою очередь, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в этом мультфильме всегда звучал хороший джаз, благодаря которому, по мнению музыканта, российский джаз стал конкурентоспособным.

