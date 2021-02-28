Кокошники и Тина Тернер. Берлинский кинофестиваль выбрал свой путь в условиях пандемии
В понедельник начинается Берлинский международный кинофестиваль, один из важнейших кинофорумов мира.
В ситуации коронавируса Берлинале нашел собственный путь. Фестиваль будет состоять из двух частей. Первая пройдет онлайн для представителей киноиндустрии и прессы с 1 по 5 марта. Никаких кинотеатров и публики, никаких красных дорожек и вечеринок. Единственными, кто посмотрит конкурсные фильмы на большом экране в немецкой столице, будут члены международного жюри, шесть победителей прошлых лет (иранец Мохаммад Расулоф, израильтянин Надав Лапид, румынка Адина Пинтилие, итальянец Джанфранко Рози, боснийка Ясмила Жбанич и Ильдико Эньеди из Венгрии). В выходные они объявят о том, кто получит награды. Но сама церемония награждения состоится летом, во время второй части. К этому моменту, как все надеются, пандемия закончится. С 9 по 20 июня фестиваль пройдет как городское мероприятие, публика сможет посмотреть те же фильмы в берлинских кинотеатрах. Подробностей о том, как будет выглядеть летняя фаза фестиваля, его руководство пока не раскрывает.
Российских фильмов в основном конкурсе нет, но они есть в других программах. Так, в секции экспериментального кино «Форум» заявлена «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной. Мистическая и одновременно ироничная история продавщицы рыбы с говорящий фамилией Щукина. Щукина вдруг попала в русскую народную, нарядную и осовремененную сказку-сон и в этом сне стала царевной в кокошнике. А в программе короткометражных фильмов принимает участие «Вадим на прогулке», анимация Саши Свирского.
Кроме того, будут фильмы, которые связаны с Россией — языком, сюжетами или именами их авторов. Например, в конкурсной программе «Встречи» анонсирован показ «Кровососов» немца Юлиана Радльмайера. Фильм частично снят на русском, и среди его персонажей бежавший из СССР актер, вампиры и русские крестьяне, которые пытаются объяснить существование странных укусов на шеях с точки зрения «Капитала» Карла Маркса.
В целом программу Берлинале богатой не назовешь. И это понятно: из-за локдаунов снимать кино было трудно. Но громкие показы будут. Так, в основном конкурсе анонсирован режиссерский дебют немецкой кинозвезды Даниэля Брюля «По соседству», драма о знаменитости, жизнь которого хочет разрушить сосед-обыватель. И «Я твой человек» Марии Шрадер, постановщицы нашумевшего сериала Netflix «Неортодоксальная». Ее фильм - это фантастика о сотруднице берлинского музея, которая согласилась участвовать в необычном эксперименте и поселила в своей квартире мужчину-андроида.
В программе гала-премьер покажут «Бестселлеры» с сэром Майклом Кейном о пожилом ворчливом писателе, отправляющемся в книжный тур. А также - «Мавританца» Кевина Макдональда с Тахаром Рахимом, Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем. Этот проект основан на реальной истории человека, обвиненного в терроризме и без суда отправленного в Гуантанамо.
Важнейшая премьера этой программы, а может быть и всего фестиваля - «Тина» документальный фильм двух оскаровских лауреатов Дэна Линдсея и Ти Джей Мартина. Двухчасовая биография королевы рок-н-ролла Тины Тернер с участием ее самой, небывало откровенная, с множеством редких архивных съемок.
Берлинский международный кинофестиваль проводится в немецкой столице с 1951 года. Его главная награда - статуэтка «Золотого медведя», геральдического символа города. Берлинале традиционно продвигает остросоциальное и политическое кино, а также очень сильно ориентирован на публику. В отличии от Канн, существующих только для профессионалов индустрии, и Венеции, фестиваля с репутацией артхаусного. Как и некоторые другие мероприятия в индустрии кино, Берлинале из-за пандемии решили не переносить, а провести в гибридной форме - и в реальности, и онлайн. Напомним, гибридные выпуски были во время пандемии у таких кинофорумов как Торонто и Сандэнс.
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