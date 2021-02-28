Кокошники и Тина Тернер. Берлинский кинофестиваль выбрал свой путь в условиях пандемии

Российских фильмов в основном конкурсе нет, но они есть в других программах. Так, в секции экспериментального кино «Форум» заявлена «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной. Мистическая и одновременно ироничная история продавщицы рыбы с говорящий фамилией Щукина. Щукина вдруг попала в русскую народную, нарядную и осовремененную сказку-сон и в этом сне стала царевной в кокошнике. А в программе короткометражных фильмов принимает участие «Вадим на прогулке», анимация Саши Свирского.

Кроме того, будут фильмы, которые связаны с Россией — языком, сюжетами или именами их авторов. Например, в конкурсной программе «Встречи» анонсирован показ «Кровососов» немца Юлиана Радльмайера. Фильм частично снят на русском, и среди его персонажей бежавший из СССР актер, вампиры и русские крестьяне, которые пытаются объяснить существование странных укусов на шеях с точки зрения «Капитала» Карла Маркса.

В целом программу Берлинале богатой не назовешь. И это понятно: из-за локдаунов снимать кино было трудно. Но громкие показы будут. Так, в основном конкурсе анонсирован режиссерский дебют немецкой кинозвезды Даниэля Брюля «По соседству», драма о знаменитости, жизнь которого хочет разрушить сосед-обыватель. И «Я твой человек» Марии Шрадер, постановщицы нашумевшего сериала Netflix «Неортодоксальная». Ее фильм - это фантастика о сотруднице берлинского музея, которая согласилась участвовать в необычном эксперименте и поселила в своей квартире мужчину-андроида.