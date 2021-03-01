Другая идеология. Воденников сравнил «Тома и Джерри» с «Ну, погоди!»

Дмитрий Воденников: «Я нахожу эту новость очень правильной, потому что я часто слышу от людей, которые задействованы в этом бизнесе, что вся система построена по принципу концлагеря. Животное не хочет прыгать через обруч, ему тесно в вольерах, потому что дельфин за один световой день проплывает огромное количество километров. Представьте себе, что вы заперты в вашей квартире. Я уж не знаю, какие у вас квартиры, но возьмем среднестатистическую. Или даже представьте, что вы заперты в карцере. И в этом карцере вы сидите постоянно, и только иногда вас выпускают, тоже надо сказать, в не очень большое пространство, в небольшую комнату, где вы должны прыгать через обруч. Поэтому, возможно, это правильное решение», – прокомментировал в эфире НСН Дмитрий Воденников.

