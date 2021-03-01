Другая идеология. Воденников сравнил «Тома и Джерри» с «Ну, погоди!»
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Определены кандидаты на премию «Большая книга»
Завершен прием работ на соискание Национальной литературной премии «Большая книга». На неё выдвинуто 336 произведений. На премию претендуют Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Майя Кучерская, Павел Басинский, Сергей Шойгу, Алан Черчесов, Михаил Зыгарь и другие.
Дмитрий Воденников: «Обладателем "Большой книги" в прошлом сезоне стал Александр Личевский. Быть выдвинутым, попасть в шорт-лист, а потом стать победителем – это большая честь, на самом деле. Понятно, что потом возникнет какой-нибудь литературный скандал, будут споры, возможно, даже неприятные сообщения в интернете и статьи, но участвовать надо. И я всегда радуюсь за своих знакомых, когда кто-то из них выигрывает эту премию. "Большая книга" стоит того, чтобы ее выиграть», – отметил в интервью НСН Дмитрий Воденников.
«Том и Джерри» стал лидером российского проката в выходные
Фильм «Том и Джерри» возглавила российский кинопрокат в минувшие выходные, собрав 268,3 млн рублей.
Дмитрий Воденников: «Когда я был маленьким, а это было очень давно, я помню, показывали очень редко по телевидению "Том и Джерри". Это было событием, потому что мы – советские дети – видели только "Чебурашку и Крокодила Гену" или "Бременских музыкантов". А "Том и Джерри" – это совсем другая культура, совершенно другая подача, иной рисунок. Самое главное, что это была еще и другая идеология. Мультфильм "Ну, погоди!", конечно, в чем-то подражал этому, но все равно не то. Интересно будет посмотреть, что сделали сейчас в эпоху политкорректности и всего остального», – поделился он с НСН.
В Госдуме хотят запретить вылов животных для дельфинариев
В России хотят запретить вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме к первому чтению.
Дмитрий Воденников: «Я нахожу эту новость очень правильной, потому что я часто слышу от людей, которые задействованы в этом бизнесе, что вся система построена по принципу концлагеря. Животное не хочет прыгать через обруч, ему тесно в вольерах, потому что дельфин за один световой день проплывает огромное количество километров. Представьте себе, что вы заперты в вашей квартире. Я уж не знаю, какие у вас квартиры, но возьмем среднестатистическую. Или даже представьте, что вы заперты в карцере. И в этом карцере вы сидите постоянно, и только иногда вас выпускают, тоже надо сказать, в не очень большое пространство, в небольшую комнату, где вы должны прыгать через обруч. Поэтому, возможно, это правильное решение», – прокомментировал в эфире НСН Дмитрий Воденников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Пашинян предложил изменить форму правления в Армении
- Защита Саркози оспорит вынесенный экс-президенту Франции приговор
- Представитель ВОЗ в РФ: Вторая волна пандемии COVID-19 не закончилась
- СМИ: США на этой неделе введут санкции против РФ из-за Навального
- Пётр Толстой: У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru