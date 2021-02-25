Билли Новик: российский джаз развился благодаря «Тому и Джерри»
Один из основателей группы «Billy’s Band» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Маккартни выпустит автобиографию
Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни опубликует так называемую лирическую автобиографию, состоящую из 900 страниц. В двух томах книги появятся тексты песен и фрагменты из интервью.
Билли Новик: «Что-то мне подсказывает, что не только это. Во всей видимости, сэр Пол решил приоткрыть завесу таинственности и рассказать страждущим о самом сокровенном. Напомню, что в следующем году знаменитому Битлу исполнится 80 лет. И лично я от всей души желаю дорогому Полу Маккартни здоровья», – отметил в эфире НСН Билли Новик.
В прокат вышел полнометражный фильм «Том и Джерри»
Сегодня в прокат вышел полнометражный фильм «Том и Джерри». Персонажей поместили в реальный мир – в нью-йоркский отель – но оставили их двухмерными. Режиссёр фильма Тим Стори объяснил, что подобный ход — дань уважения классической анимации.
Билли Новик: «Это мультфильм, в котором всегда звучал хороший джаз. Думаю, именно он незримо заложил основы восприятия джазовой музыки нашему поколению 90-х, когда американский контент стал широко доступен в России. Тогда дети подсознательно впитали всю музыкальную составляющую мультфильма, и, возможно, именно благодаря этому теперь российский джаз выглядит весьма конкурентоспособным», – поделился Билли Новик с НСН.
Тюмень и Петербург отнесли к лидерам по уборке снега
Лучше всего с уборкой снега этой зимой в России справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани. Таковы результаты опроса от сервиса SuperJob.
Билли Новик: «Увидев в списке Санкт-Петербург, я удивился и с ужасом представил себе города, в которых еще хуже. Вопросов много, но и коммунальщиков, наверное, можно тоже как-то понять. Хотя отказать себе в удовольствии кого-то поругать не так-то просто. А вообще, подождем, потерпим, и само все растает», – сказал он в интервью НСН.
Большинство россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателей
Порядка 84 процентов россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной, пишет портал Работа.ру.
Билли Новик: «Неудивительно. В условиях развитого капитализма и массовых сокращений работник эксплуатируется все более нещадно, что никак не отражается на зарплате и налогах, зато существенно влияет на здоровье трудящегося в последующие годы. Но сама по себе постановка вопроса в таком виде выглядит пока крайне неубедительно», – прокомментировал он для НСН.
«Billy’s Band» отмечает 20-летие
В марте группа «Billy’s Band» отыграет юбилейные концерты в двух столицах.
Билли Новик: «И в завершение выпуска новостей хотел бы проанонсировать грядущие концерты моей группы. В этом году наш коллектив отмечает 20-летие, поэтому ждем всех на юбилейных концертах – 6 марта в Санкт-Петербурге и 13 марта в Москве», – пригласил слушателей НСН Билли Новик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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