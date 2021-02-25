Билли Новик: российский джаз развился благодаря «Тому и Джерри»

Билли Новик: «Увидев в списке Санкт-Петербург, я удивился и с ужасом представил себе города, в которых еще хуже. Вопросов много, но и коммунальщиков, наверное, можно тоже как-то понять. Хотя отказать себе в удовольствии кого-то поругать не так-то просто. А вообще, подождем, потерпим, и само все растает», – сказал он в интервью НСН.

