Билли Новик: российский джаз развился благодаря «Тому и Джерри»

Один из основателей группы «Billy’s Band» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Маккартни выпустит автобиографию

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни опубликует так называемую лирическую автобиографию, состоящую из 900 страниц. В двух томах книги появятся тексты песен и фрагменты из интервью.

Билли Новик: «Что-то мне подсказывает, что не только это. Во всей видимости, сэр Пол решил приоткрыть завесу таинственности и рассказать страждущим о самом сокровенном. Напомню, что в следующем году знаменитому Битлу исполнится 80 лет. И лично я от всей души желаю дорогому Полу Маккартни здоровья», – отметил в эфире НСН Билли Новик.

2

В прокат вышел полнометражный фильм «Том и Джерри»

Сегодня в прокат вышел полнометражный фильм «Том и Джерри». Персонажей поместили в реальный мир – в нью-йоркский отель – но оставили их двухмерными. Режиссёр фильма Тим Стори объяснил, что подобный ход — дань уважения классической анимации.

Билли Новик: «Это мультфильм, в котором всегда звучал хороший джаз. Думаю, именно он незримо заложил основы восприятия джазовой музыки нашему поколению 90-х, когда американский контент стал широко доступен в России. Тогда дети подсознательно впитали всю музыкальную составляющую мультфильма, и, возможно, именно благодаря этому теперь российский джаз выглядит весьма конкурентоспособным», – поделился Билли Новик с НСН.

3

Тюмень и Петербург отнесли к лидерам по уборке снега

Лучше всего с уборкой снега этой зимой в России справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани. Таковы результаты опроса от сервиса SuperJob.

Билли Новик: «Увидев в списке Санкт-Петербург, я удивился и с ужасом представил себе города, в которых еще хуже. Вопросов много, но и коммунальщиков, наверное, можно тоже как-то понять. Хотя отказать себе в удовольствии кого-то поругать не так-то просто. А вообще, подождем, потерпим, и само все растает», – сказал он в интервью НСН.

4

Большинство россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателей

Порядка 84 процентов россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной, пишет портал Работа.ру.

Билли Новик: «Неудивительно. В условиях развитого капитализма и массовых сокращений работник эксплуатируется все более нещадно, что никак не отражается на зарплате и налогах, зато существенно влияет на здоровье трудящегося в последующие годы. Но сама по себе постановка вопроса в таком виде выглядит пока крайне неубедительно», – прокомментировал он для НСН.

5

«Billy’s Band» отмечает 20-летие

В марте группа «Billy’s Band» отыграет юбилейные концерты в двух столицах.

Билли Новик: «И в завершение выпуска новостей хотел бы проанонсировать грядущие концерты моей группы. В этом году наш коллектив отмечает 20-летие, поэтому ждем всех на юбилейных концертах – 6 марта в Санкт-Петербурге и 13 марта в Москве», – пригласил слушателей НСН Билли Новик.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
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