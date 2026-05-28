«Актерское счастье»: Артистка Спивак призналась в любви к озвучиванию сказок

По её словам, в детстве она очень любила слушать пластинки с аудиоспектаклями.

«Питер Пэн и Венди», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок», «Голубой щенок», «Снежная королева» — все эти сказки помню почти наизусть», - призналась артистка.

Спивак добавила, что в настоящее время сама с удовольствием озвучивает аудиосказки, в том числе для того, чтобы у её сына «была возможность слушать интересные истории», прочитанные её голосом.

Ранее артист эстрады, актёр и режиссёр Ефим Шифрин заявил, что главной проблемой российского кинематографа является отсутствие качественного озвучивания фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».