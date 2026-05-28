СМИ: Корейская компания LG планирует уйти с рынка телевизоров
Южнокорейская компания LG Electronics хочет уйти с рынка телевизоров и продать свой бизнес в этой сфере. Об этом сообщает местное издание EBN.
Отмечается, что представители LG обсудили продажу своего производства телевизоров с китайской компанией Hisense. Ранее подобную сделку заключила компания Sony, продав права на производство телевизоров китайцам из TCL.
В публикации говорится, что после возможного соглашения LG намерена сосредоточиться на развитии операционной системы webOS, автомобильных систем и софте для компьютерных мониторов.
Ранее стало известно, что компания LG подала заявки на регистрацию в России товарных знаков Express Dry и «Экспресс сушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
