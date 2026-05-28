Шойгу: Удар по Киеву может произойти в любой момент
Удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может произойти в любой момент. Как сообщает ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В ходе пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности он указал, что российская сторона располагает всем необходимым для «ответа на террористический акт» в Старобельске.
«Мы предупредили, какой силы может быть удар - мы тоже показали. У нас для этого есть всё», - заключил политик.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская армия будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве в ответ на удар по общежитию в Старобельске, пишет 360.ru.
