Шойгу: Удар по Киеву может произойти в любой момент

Удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может произойти в любой момент. Как сообщает ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

В ходе пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности он указал, что российская сторона располагает всем необходимым для «ответа на террористический акт» в Старобельске.

«Мы предупредили, какой силы может быть удар - мы тоже показали. У нас для этого есть всё», - заключил политик.

Ранее в МИД РФ заявили, что российская армия будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве в ответ на удар по общежитию в Старобельске, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
