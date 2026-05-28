Музыкальная работа над «Дон Жуаном» прошла легко и привычно, так как удалось сработаться со всем коллективом, рассказал НСН один из лидеров группы «25/17» Антон Завьялов («Ант»).

Участники группы «25/17» приняли участие в спектакле «Дон Жуан» в Театре Эстрады. Главную роль в пьесе исполнил Никита Кологривый, а один из лидеров коллектива Андрей Позднухов («Бледный») предстал в образе Дона Луиса, отца Дон Жуана. Музыку для спектакля, в том числе, написал второй член группы Антон Завьялов («Ант»). Он отметил, что эта работа была довольно быстрой.

«Все было отлично, работали уже в том составе наших ребят, с которыми много лет сотрудничали. Музыку писали недолго — задача была поставлена быстро, мы сразу придумали основные темы, ну а потом уже пошла проработка непосредственно под сцены, хронометраж, акценты спектакля. Мы же тоже будем на сцене. По задумке режиссера, мы не уходим со сцены, отчасти показываем, что музыка здесь тоже действующее лицо. Мы отлично сработались со всеми, тот же актер Никита Кологривый — отличный парень. Он постоянно накидывает какие-то идеи, знает, чего хочет в тот или иной момент, креативный и яркий лидер, главная звезда», — подчеркнул он.

Завьялов добавил, что готов рассмотреть и другие постановки.

«Дон Жуан” — это не мой выбор, мне предложили поучаствовать, я собрал парней, и мы начали работать. Посмотрим, что сейчас будет. Если предложат еще интересные проекты, то рассмотрим», — поделился он.

