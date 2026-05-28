В Госдуме выступили против включения букмекеров в «белые списки»

Влючение букмекерских контор в «белые списки» будет несправедливо по отношению к порядочным предпринимателям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Минфине заявили, что россияне тратят у букмекеров 2 трлн рублей в год

По его мнению, бесчестно включать в «белые списки» отрасль, которая не делает ничего хорошего - только зарабатывает деньги.

«Почему продавец бубликов или продавец пиццы не входит в «белые списки», а они входят? Поэтому нет, конечно», — указал парламентарий.

Милонов добавил, что «букмекеры — это зло», но у них есть «важная функция» — они «наказывают алчных лудоманов за тягу к наживе».

Ранее советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил «Радиоточке НСН», что ставки на спорт почти никак не связаны с ростом задолженности у населения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетГосдумаВиталий МилоновБукмекеры

Горячие новости

Все новости

партнеры