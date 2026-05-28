В Госдуме выступили против включения букмекеров в «белые списки»
Влючение букмекерских контор в «белые списки» будет несправедливо по отношению к порядочным предпринимателям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его мнению, бесчестно включать в «белые списки» отрасль, которая не делает ничего хорошего - только зарабатывает деньги.
«Почему продавец бубликов или продавец пиццы не входит в «белые списки», а они входят? Поэтому нет, конечно», — указал парламентарий.
Милонов добавил, что «букмекеры — это зло», но у них есть «важная функция» — они «наказывают алчных лудоманов за тягу к наживе».
Ранее советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил «Радиоточке НСН», что ставки на спорт почти никак не связаны с ростом задолженности у населения.
