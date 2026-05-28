Три танкера были атакованы беспилотниками у побережья Турции
Три танкера были атакованы беспилотниками в Чёрном море, инцидент произошёл недалеко от северного побережья Турции. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что речь идёт о суднах James II, шедшем под флагом Палау, а также Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне.
Как пишет Ura.ru, члены экипажей не пострадали, о повреждениях кораблей пока информации нет. На место происшествия были отправлены береговые катера служб безопасности.
Ранее сомалийские пираты захватили следовавший в Могадишо танкер Honour 25 с 18 тысячами баррелей нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
