«Как в сельсоветах»: Сафронов разнес «одутловатый» портрет Трампа в Капитолии
Портрет Трампа художницы Бордман имеет малое сходство с оригиналом, он выполнен в духе худшего варианта социалистического реализма, заявил НСН Никас Сафронов.
Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов в эфире НСН назвал портрет президента США Дональда Трампа, написанный художницей Сарой Бордман, худшим вариантом социалистического реализма.
Трамп ранее расстроился из-за своего искаженного портрета. Изображение президента повесили в Капитолии штата Колорадо еще в 2019 году. Трамп возмутился, что его портрет выглядит значительно хуже в сравнении с предшественниками. Он считает, что его изображение намеренно искажено до уровня, которого он раньше даже не видел. Вдобавок, Трамп прошелся по художнице Саре Бордман, заявив, что она «с возрастом утратила свой талант». Сафронов назвал Бордман ремесленником, а не художником.
«На мой взгляд, Сара Бордман - более ремесленник, чем художник. Она писала и Буша, и Обаму. По поводу Джорджа Буша-младшего хочется принести свои соболезнования. Говоря о портрете нынешнего президента США, мало того, что портрет Трампа имеет малое сходство с оригиналом, так и еще он выполнен в духе худшего варианта социалистического реализма. Именно так было принято изображать председателей колхозов и различных провинциальных директоров. Такие работы висели в сельсоветах. Изобразить в таком виде президента США - это выразить неуважение к личности лидера великой страны», - отметил собеседник НСН.
Он добавил, что художник обязан знать ряд законов при написании портретов.
«Художник, или тот, кто называет себя таковым, должен знать законы живописи: это и выбирать более выгодный ракурс натуры, учитывать его психотип, поворот головы, линию губ, лоб - все эти детали несут в себе образ личности позирующего. Задача художника - передать не только и не столько внешние очертания, сколько внутренний мир личности, тем более такого политического лидера. Также в жанре портрета учитываются различные нюансы: портрет не должен быть больше натурального, иначе это будет выглядеть как плакат, также нельзя его делать маленьким, где не будет виден характер героя. Если в жанре фотографии позволительна улыбка в портрете, то в живописном жанре это строго возбраняется. Автор портрета должен выразить индивидуальность в работе, показать более выгодные черты лица героя, а менее выгодные - сгладить. Как сказал Рафаэль: «Нет плохих лиц, есть плохие художники». Я бы добавил, что есть и плохие фотографы. Всегда можно и нужно изображать натуру так, чтобы она выгодно смотрелась зрителям. На портрете Бордман взят невыгодный образ или плохая фотография, которую художник использовала, выбран невыгодный ракурс, из-за чего Трамп получился у нее одутловатым. Я считаю так же, как и сам герой: портрет получился крайне невыгодным и неудачным», - заключил художник.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин заказал «прекрасный портрет президента Трампа». Он передал его Уиткоффу, попросив отвезти его домой Трампу. Просьба была выполнена, напоминает «Радиоточка НСН». Сафронов отказался раскрывать имя автора портрета Трампа.
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