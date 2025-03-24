«Как в сельсоветах»: Сафронов разнес «одутловатый» портрет Трампа в Капитолии

Трамп ранее расстроился из-за своего искаженного портрета. Изображение президента повесили в Капитолии штата Колорадо еще в 2019 году. Трамп возмутился, что его портрет выглядит значительно хуже в сравнении с предшественниками. Он считает, что его изображение намеренно искажено до уровня, которого он раньше даже не видел. Вдобавок, Трамп прошелся по художнице Саре Бордман, заявив, что она «с возрастом утратила свой талант». Сафронов назвал Бордман ремесленником, а не художником.

«На мой взгляд, Сара Бордман - более ремесленник, чем художник. Она писала и Буша, и Обаму. По поводу Джорджа Буша-младшего хочется принести свои соболезнования. Говоря о портрете нынешнего президента США, мало того, что портрет Трампа имеет малое сходство с оригиналом, так и еще он выполнен в духе худшего варианта социалистического реализма. Именно так было принято изображать председателей колхозов и различных провинциальных директоров. Такие работы висели в сельсоветах. Изобразить в таком виде президента США - это выразить неуважение к личности лидера великой страны», - отметил собеседник НСН.