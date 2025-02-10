«Проникся до слез»: Никас Сафронов о папе римском и духовных картинах для Ватикана

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор и декан факультета культуры и искусства Ульяновского университета УГУ Никас Сафронов в разговоре с НСН рассказал, что папа римский Франциск поразил его своим вниманием и сентиментальностью к себе и своему творчеству, а также рассказал, какие его картины Ватикан хочет видеть на предстоящей выставке.

Народный художник России Никас Сафронов посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском,Личная аудиенция с понтификом прошла в библиотеке Апостольского дворца. Во время встречи художник получил благословение на создание личной коллекции полотен для Ватикана. Также Сафронов подарил Франциску картину с Международной космической станции (МКС), на которой изображено первое место служения понтифика. Сафронов в разговоре с НСН отметил, что его встреча с папой прошла очень трогательно и тепло.