«Проникся до слез»: Никас Сафронов о папе римском и духовных картинах для Ватикана
На будущей выставке в Ватикане будут представлены прежде всего картины с церквями и соборами Рима, Италии и России, рассказал Никас Сафронов.
Народный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор и декан факультета культуры и искусства Ульяновского университета УГУ Никас Сафронов в разговоре с НСН рассказал, что папа римский Франциск поразил его своим вниманием и сентиментальностью к себе и своему творчеству, а также рассказал, какие его картины Ватикан хочет видеть на предстоящей выставке.
Народный художник России Никас Сафронов посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском,Личная аудиенция с понтификом прошла в библиотеке Апостольского дворца. Во время встречи художник получил благословение на создание личной коллекции полотен для Ватикана. Также Сафронов подарил Франциску картину с Международной космической станции (МКС), на которой изображено первое место служения понтифика. Сафронов в разговоре с НСН отметил, что его встреча с папой прошла очень трогательно и тепло.
«Сама встреча прошла удачно, благополучно. Я подарил папе две работы: портрет самого понтифика на фоне Ватикана с голубями и еще одну работу, связанную с его службой в базилике Сан-Хосе де Флорес в Буэнос-Айресе. Франциск произвел на меня очень сильное впечатление своей простотой, вниманием, трогательностью и сентиментальностью. Когда я ему дарил картины, у него увлажнились глаза, так он проникся. Потом мы побеседовали, он дал мне высказаться. Говорят, что он непредсказуем, но с нами – я был с послом и с Лукой (Лука Затравкин – сын Сафронова, прим. НСН) - он обошелся очень милосердно. Мы сказали все, что хотели, показали ему видео с МКС. Он это очень чувственно принял. Это говорит о его человечности и любви, о мостах, которые духовно соединяют наши народы. Когда я сказал про выставку, он тут же подхватил эту тему, хотел продолжения. Тут же дал распоряжение, подбежал помощник, прямо при нем позвонил, сказал, что понтифик хочет организации выставки великого художника», - рассказал он.
Сафронов уточнил, что на выставку будут отправлены картины преимущественно духовной тематики, однако не исключено, что в нее войдут и какие-то российские пейзажи.
«На выставку для Ватикана пойдет все, что связано в первую очередь с Ватиканом, с духовностью России. Это может быть Кремль, Исаакиевский или Казанский собор в Петербурге. Такие знаковые места, которые знают во всем мире. Две картины и, возможно, еще одну они хотят приобрести. Одна из них - картина «Воробей». Воробей - это символ Ватикана и Рима, это такой хозяйственный труженик, выживающий в любых условиях. Картины, конечно, будут духовные, это было одно из условий. Но духовным может быть и пейзаж, летний сад, или красивая зима в России. Первые работы, наверное, будем делать все-таки чисто духовные, связанные с церквями, с Италией, Римом, Ватиканом. Возможно, на выставке Ватикан захочет приобрести картины через своих спонсоров. Сам факт выставки – это уже престиж. Сегодня это большой шаг для нашей страны в мировое пространство, которое в последние годы как-то нами пренебрегало. Сказали, что выставка будет в этом году, может быть, весной или в начале лета», - подытожил он.
Ранее Сафронов в беседе с НСН поделился, что в 2025 году также планируются его выставки в Китае, Вьетнаме и Абу-Даби.
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