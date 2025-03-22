Путин подарил Трампу портрет кисти российского художника

Президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу его портрет кисти «ведущего российского художника». Об этом рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Президент Путин заказал... прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу, что я и сделал», - поделился политик в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Кроме того, Уиткофф вспомнил, что после покушения на Трампа Путин ходил в церковь молиться за президента США. Об этом глава российского государства рассказал спецпосланнику во время их встречи.

Ранее Стивен Уиткофф допустил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в ближайшие несколько месяцев.

