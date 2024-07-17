«Винил - маленькое счастье!»: Хакамада пожелала всем «танцевать внутри себя»

Экс-политик Ирина Хакамада рассказала НСН о своих танцах под электронную музыку.

Бывший политик и ведущая тренингов Ирина Хакамада в беседе со спецкором НСН на показе модного дома Mastersuit рассказала о своих предпочтениях в музыке и посоветовала всем танцевать внутри себя.

«Мы гроулим и скримим!»: Стас Пьеха объявил себя рокером
«Дома и в машине я слушаю электронную андеграунд музыку, house, chill-rave и так далее. Я хожу в соответствующие клубы, где играют лучшие диджеи, в том числе и российские. Я фанат этой музыки», - призналась Хакамада.

Она также отдельно отметила волшебство музыки на виниле.

«Сейчас многие собирают винил, все больше поклонников винила стало у нас. Винил - это удивительный звук, удивительное маленькое счастье! Слушайте хорошую, любимую музыку, танцуйте внутри себя! Это единственный вид искусства, который сможет быстро найти с вами общую вибрацию», - сказала она.

Ранее певица Катя Лель в беседе с «Радиоточкой НСН» призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВинилМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры