«Мы гроулим и скримим!»: Стас Пьеха объявил себя рокером

Участник четвёртой «Фабрики звезд», певец Стас Пьеха заявил НСН, что считает себя больше рокером, чем многих рокеров в России.

«Я вообще, кажется, больше «рок», чем большинство рокеров в нашей стране, если на мой концерт сходить… Сколько мы работали в Сибири с ребятами-рокерами, они говорили: «Да вы больше рок, чем все рокеры наши». Мы и гроулим, и скримим, и делаем всякий трэш. И смешиваем это с музыкой, приемлемой для всех поколений», - признался артист в кулуарах премии «Муз-ТВ».

Сейчас, по словам Стаса Пьехи, он делает музыку с простой подачей и простыми аккордами для широкой аудитории.

