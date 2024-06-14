«Мы гроулим и скримим!»: Стас Пьеха объявил себя рокером
14 июня 202420:01
Степан Астахов
Исполнитель песен «Не вставай на колени», «Ты грустишь» и «Я с тобой» рассказал НСН, что стремится к простым аккордам.
Участник четвёртой «Фабрики звезд», певец Стас Пьеха заявил НСН, что считает себя больше рокером, чем многих рокеров в России.
«Я вообще, кажется, больше «рок», чем большинство рокеров в нашей стране, если на мой концерт сходить… Сколько мы работали в Сибири с ребятами-рокерами, они говорили: «Да вы больше рок, чем все рокеры наши». Мы и гроулим, и скримим, и делаем всякий трэш. И смешиваем это с музыкой, приемлемой для всех поколений», - признался артист в кулуарах премии «Муз-ТВ».
Сейчас, по словам Стаса Пьехи, он делает музыку с простой подачей и простыми аккордами для широкой аудитории.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru