Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО

Певица Вика Цыганова рассказала порталу «Абзац» о помощи участникам спецоперации и поездках на передовую.

Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе

По её словам, она посещает военные госпитали и ездит на линию соприкосновения. Артистка отметила, что выступала в актовом зале военной части Героя России Владимира Жоги в Донецке.

Певица сказала, что они с супругом Вадимом Цыгановым закупают дроны, прицелы, тепловизоры и бронежилеты для военных на передовой.

Ранее певец Юрий Лоза в беседе с НСН похвалил Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПевица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры