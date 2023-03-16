Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО
Певица Вика Цыганова рассказала порталу «Абзац» о помощи участникам спецоперации и поездках на передовую.
По её словам, она посещает военные госпитали и ездит на линию соприкосновения. Артистка отметила, что выступала в актовом зале военной части Героя России Владимира Жоги в Донецке.
Певица сказала, что они с супругом Вадимом Цыгановым закупают дроны, прицелы, тепловизоры и бронежилеты для военных на передовой.
Ранее певец Юрий Лоза в беседе с НСН похвалил Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер».
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