Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе

Певица отметила, что не видит никакой заслуги в подобных выступлениях, так как это не подвиг для артистов, а необходимость для солдат. Сама исполнительница ездит на Донбасс с 2015 года и помогает местным жителям.

С начала спецоперации Кормухина вместе с коллегами с эстрады закупают необходимые предметы для военных на передовой и помогают фронту как могут.

Ранее сообщалось, что певец Shaman (Ярослав Дронов) дал концерт в городе Геническ Херсонской области.

