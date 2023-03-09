Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе
Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе. Интервью опубликовано на YouTube-канале Неоруэлл.
Певица отметила, что не видит никакой заслуги в подобных выступлениях, так как это не подвиг для артистов, а необходимость для солдат. Сама исполнительница ездит на Донбасс с 2015 года и помогает местным жителям.
С начала спецоперации Кормухина вместе с коллегами с эстрады закупают необходимые предметы для военных на передовой и помогают фронту как могут.
Ранее сообщалось, что певец Shaman (Ярослав Дронов) дал концерт в городе Геническ Херсонской области.
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